В Красноярск прибывают самолеты Минобороны с военными медиками и спецтехникой

Им предстоит построить полевой госпиталь в районе поселка Еруда, где располагается крупнейший в стране золотодобывающий комбинат. По предварительным данным, там заразились коронавирусом не менее 350-ти человек. В Красноярский край уже переброшено более 30-ти единиц техники, — сообщил член экипажа одного из военных самолетов Александр Миронов.

Из-за вспышки коронавируса на комбинате в Красноярском крае отложили снятие ограничений. В компании «Полюс» говорят, что угрозы приостановки работы ГОКа нет.