В Татарстане пятеро полицейских получили от 6-ти до 11-ти лет колонии

Их признали виновными по делу о пытках 22-летнего жителя Нижнекамска. Речь идет о событиях осени 2017-го года. Установлено, что полицейские с помощью пыток добились признательных показаний от Ильназа Пиркина в совершении нескольких десятков краж, к которым он не был причастен. После издевательств молодой человек совершил самоубийство.