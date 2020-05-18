Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах двух российских брендов водки – «Столичная» и «Московская»

Бывшие акционеры компании ЮКОС добились ареста в Нидерландах двух российских брендов водки – «Столичная» и «Московская». Они могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре. Как пишет РБК, вырученные деньги пойдут в счет погашения компенсации в 50 миллиардов долларов. Бывшие акционеры ЮКОСа говорят, что это только начало. В «Союзплодимпорте» пока ситуацию не прокомментировали.