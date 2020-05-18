Всемирный русский собор обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием расследовать причины пандемии коронавируса

Всемирный русский собор, который возглавляет патриарх Кирилл, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать причины пандемии коронавируса. Там также считают необходимым обратить внимание на производство вакцины. Как передает «Интерфакс», авторы заявления обеспокоены тем, что коронавирус был создан умышленно и злонамеренно распространяется по всему миру.