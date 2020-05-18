Z Архив новостей новости
5 3 6 245
12:05, 18 мая 2020

По России идут проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом

По всей России идут проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом.

От сотрудников надзорного ведомства не удается скрыться ни одному чиновнику и главврачу больницы. Проблемы с выплатами выявлены среди прочего в Самарской, Новосибирской, Челябинской областях и Кубани, рассказали сегодня в Генеральной прокуратуре.

Во Владимирской области стимулирующие надбавки, которые обещал президент, оказались заниженными. Больниц, где местные власти, не смогли выполнить наказ главы государства, там десятки. По требованию прокуроров сотрудникам некоторых учреждений уже произвели перерасчет выплат.

За задержку выплат в Орловской области вынесли предостережение заму губернатора и председателю местного правительства. О недопустимости нарушений предупредили профильного министра в Татарстане. Прокуратура реагирует, в том числе на публикации о нарушениях в прессе. Оставшихся без надбавок врачей призывают жаловаться в надзорное ведомство.

Сообщить о нарушениях при выплатах врачи также могут через форму на портале Госуслуг.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6565 13.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 143 6 20034 09:27
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 87 6 14839 15.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 219 6 37631 14.05
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 245 6 42177 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 38 6 6717 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 122 6 23187 14.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 49 6 9796 15.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 76 6 16069 11.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 164 6 35886 16.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 12529 11.05
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Кто-то умрет, кто-то не умрет – стерпится-слюбится Да не хочет государство давать деньги. Ну, не хочет. Кто-то в государстве – не знаю. Путин ли это, — не знаю, или кто-то вокруг него. Вот они считают, что не умрут все. А кто умрёт, тому деньги и не нужны…

5 27 6 5964 11:26
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7263 13.05
Блоги

Депздрав опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от COVID-19 Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне…

5 62 6 15439 13.05
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

В  государстве считают, что  не умрут все. А   кто умрёт, тому деньги и не нужны…

5 36 6 9516 17.05
#слушать 51:06 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 20 6 5279 16.05

Популярное за неделю

Новости

Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку средств защиты Глава Чечни назвал их провокаторами и сказал, что в регионе есть необходимые запасы оборудования, костюмов, масок…

5 24 6 9811
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 84 6 140771 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 45 6 41849 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 175 6 353379 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 194625 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8530262
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4489016

Сегодня в эфире