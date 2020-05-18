По России идут проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусом

По всей России идут проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом.

От сотрудников надзорного ведомства не удается скрыться ни одному чиновнику и главврачу больницы. Проблемы с выплатами выявлены среди прочего в Самарской, Новосибирской, Челябинской областях и Кубани, рассказали сегодня в Генеральной прокуратуре.

Во Владимирской области стимулирующие надбавки, которые обещал президент, оказались заниженными. Больниц, где местные власти, не смогли выполнить наказ главы государства, там десятки. По требованию прокуроров сотрудникам некоторых учреждений уже произвели перерасчет выплат.

За задержку выплат в Орловской области вынесли предостережение заму губернатора и председателю местного правительства. О недопустимости нарушений предупредили профильного министра в Татарстане. Прокуратура реагирует, в том числе на публикации о нарушениях в прессе. Оставшихся без надбавок врачей призывают жаловаться в надзорное ведомство.

Сообщить о нарушениях при выплатах врачи также могут через форму на портале Госуслуг.