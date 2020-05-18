В открытом доступе в интернете обнаружили паспортные данные нарушителей режима изоляции в Москве

В столице за все время действия ограничений было выписано около 35 тысяч штрафов.

Фамилию, имя, отчество и паспортные данные человека, которого оштрафовали за нарушение режима изоляции, можно найти на сервисах по оплате штрафа, просто вбив уникальный идентификатор начисления. В этом убедились журналисты газеты «КоммерсантЪ». Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что с помощью довольно простых программ можно получить полную базу данных нарушителей – никаких ограничений, закрывающих такую лазейку, даже самых примитивных, на сайтах для оплаты штрафов нет.

В департаменте информационных технологий Москвы ответственность за то, что номер начисления можно использовать для получения персональных данных, переложили на Федеральное казначейство. Там изданию комментарий не предоставили. Эксперты отмечают, что пострадавшие могут обратиться в Роскомнадзор, а также в суд, чтобы взыскать ущерб. Но за десять лет существования закона «О персональных данных» получить компенсацию никому не удавалось.

«Коммерсант» напоминает, что в столице за соблюдение режима изоляции заболевшими коронавирусом следит приложение мэрии «Социальный мониторинг», которое, указывают эксперты, передает данные в незашифрованном виде.