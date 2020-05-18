Депутат Лысаков: Штрафы москвичам за нарушение режима самоизоляции незаконны

Штрафы москвичам за нарушение режима самоизоляции незаконны. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Ровно перед введением этих штрафов 21 апреля Верховный суд выпустил документ. Там совершенно четко изложена позиция Верховного суда, что за нарушение федеральных законов в области санэпидбезопасности, в том числе, режима повышенной готовности привлекать к административной ответственности граждан можно сугубо только по двум статьям кодекса административных правонарушений, но никак не по региональным, местным КоАПам. В соответствии с этим, все штрафы, которые в Москве выписаны за нарушение режима – они незаконны», — сказал он.

В Лысаков подчеркнул, что штрафы необходимо обжаловать в судебном порядке.

Первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал «массовой слежкой» сбор персональных данных москвичей для оформления цифровых пропусков. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Разговор идет о массовой слежке за всеми, включая силовой блок. Вся эта информация хранится, по информации которая у меня есть, на эстонском сайте, обрабатывается в Германии и возвращается к нам обратно. И куда эта ушла информация, которая представляет интерес всем, от криминала до разведсообществ, один только Бог знает», — сказал он.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора проверить условия фунционирования пропускной системы в Москве. В депутатском запросе В.Лысаков указал, что «введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни».