СК и прокуратура начали проверки в связи с тем, что медики по многих регионах не получают положенные доплаты

Следственный комитет и прокуратура начали проверки в связи с тем, что медики по многих регионах не получают положенные доплаты. Они пройдут более чем в 20-ти субъектах Российской Федерации. В ведомствах утверждают, что вопрос защиты прав медицинских работников, которые борются с коронавирусом, находится на личном контроле руководителей СК и Генпрокуратуры.