С сегодняшнего дня в Чехии отменен режим ЧС и начинают действовать согласно ограничениям Минздрава

«Уже через 7 дней нас ждет последняя большая волна отмены ограничений. Нужно быть осторожными. Но ясно одно. Чехия одна из лучших среди стран Европы по борьбе с эпидемией», — сообщил в твиттере министр здравоохранения Адам Войтех. Он также заявил, что 25 мая будет последний этап снятия карантинных мер — отменят обязательное ношение масок. В этот день полностью возобновят работу рестораны и кафе, но посетители должны будут между собой соблюдать дистанцию, даже находясь за столиками, обслуживающий персонал заведений общепита должен будет работать в масках. Также будет разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 300 человек. Несмотря на то, что чешское правительство отменило режим ЧС на текущий год, оно наделило Минздрав полномочиями оперативно вводить жесткие ограничения, если ситуация ухудшится. Между тем, эксперты считают, что наибольшую опасность заразиться коронавирусом представляют поездки за границу и массовые мероприятия.



В Чехии общее число зараженных коронавирусом за два с половиной месяца составило 8406 человек.