Минобороны перебрасывает личный состав в Сибирь, где на золоторудном месторождении зафиксирована вспышка коронавируса

Минобороны перебрасывает личный состав и технику в Сибирь, где на одном из золоторудных месторождений зафиксирована вспышка коронавируса.

В районе поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест. Минобороны уже совершило два десятка рейсов, отправив из Подмосковья в регион 60 военных и более полусотни единиц спецтехники. Когда лагерь будет возведен, помощь заболевшим будут оказывать около сотни врачей и младших медицинских специалистов.

Со вторника военные начнут проводить комплекс дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Отряд военных сформировали по поручению Владимира Путина. В район, где выявлена вспышка заболеваний коронавирусом, вылетит губернатор Александр Усс и проведет экстренное совещание.

Местные издания писали, что инфицированы сотрудники золотодобывающей компании «Полюс» Саида Керимова, которые работают вахтовым методом. Сообщалось о почти сотне случаев заражения.

Медиков в Северо-Енисейский район ранее переправили из Красноярской краевой больницы.