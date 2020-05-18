Собор Святого Петра в Ватикане открылся для верующих и паломников

Впрочем, проход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.
Собор Святого Петра был закрыт с 10-го марта.
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Впрочем, проход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.
Собор Святого Петра был закрыт с 10-го марта.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…