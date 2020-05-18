Уже свыше 120 стран поддержали предложение провести независимое расследование причин начала эпидемии коронавируса

Призыв выдвинула Австралия.

В преддверии открывающейся ассамблеи Всемирной организации здравоохранения к инициативе Канберры уже присоединились все 27 стран Евросоюза и свыше 50 стран Африки. Помимо этого, пишет британская газета Guardian, свою заинтересованность выразили Великобритания, Россия, Канада, Япония, Турция, Бразилия и целый ряд других стран. Ожидается, что ВОЗ может принять резолюцию с требованием расследовать причины вспышки коронавируса уже в ближайшие дни.

При этом идея на данном этапе не понравилась Китаю. И это несмотря на то, что в предложении Австралии не упоминается ни официальный Пекин, ни конкретно город Ухань, где, по мнению большинства экспертов, началась эпидемия болезни.

Тем не менее, Китай сообщил о планах резко повысить пошлины на ячмень и приостановил импорт австралийской говядины, производимой на четырех крупнейших мясокомбинатах страны. Хотя официально КНР отрицает связь этих действий с призывами Австралии и объясняет их нарушениями санитарных норм.

С требованием расследования причин эпидемии коронавируса ранее выступали и США, однако они пока не упоминаются как страна, присоединившаяся к предложению Австралии.