Власти США направили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на выявление инфекции

Об этом в интервью Washington Examiner заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

Медицинское оборудование отправлено в Россию в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом . Как отметил Помпео, Россия и, в особенности, Москва еще продолжает борьбу с вирусом. Глава Госдепартамента напомнил, что на днях президенты двух стран имели телефонный разговор. И Дональд Трамп и решил передать России тесты и аппараты ИВЛ.

Отмечу, что в начале апреля Россия отправила в США партию аппаратов индивидуальной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Спустя месяц эти аппараты стали причиной двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга. После этого власти США сообщили, что так и не использовали это оборудование в клиниках. Вернули ли американцы в рамках помощи российские аппараты ИВЛ назад, или же отправили другие, менее пожароопасные, не уточняется.

США занимает первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Россия на днях переместилась на второе.