Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

Такие данные озвучили власти региона.

Системе здравоохранения в Московской области, судя по комментариям чиновников, не хватает врачей и работников среднего и младшего персонала. Регион обращается за кадрами в соседние области. Медиками поделились в Министерстве обороны. На помощь пришли студенты профильных учебных заведений, которые закончили специальные коронавирусные курсы.

Из 22 тысяч специалистов, работающих с covid-19, заболели около 2 тысяч. То есть, почти каждый десятый медик. От коронавируса и пневмонии погибли 16 работников, рассказала газете «КоммерсантЪ» глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Тревожные данные о заражении медицинского персонала вместе с жалобами на нехватку средств индивидуальной защиты приходят почти из всех российских регионов. Сотни специалистов заболели в частности в Петербурге, Псковской области, Хакасии. В Чечне коронавирусом инфицированы полсотни медиков. Одна из них скончалась.

В Дагестане с начала пандемии от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 40 врачей.