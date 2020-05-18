Очереди у некоторых столичных поликлиник вызваны большим количеством желающих сдать тест на антитела к коронавирусу

Такие объяснения сегодня дали в департаменте здравоохранения Москвы. Там отмечают, что количество пришедших превысило число предварительно записавшихся. Напомним, речь идет как минимум о двух поликлиниках, о которых ранее писали некоторые СМИ. Власти столицы просят участников тестирования приезжать к назначенному времени.

Несмотря на то, что разработаны отечественные тесты на антитела к COVID-19, Москва использует китайские, — рассказал в эфире «Эха Москвы» зав.лаборатории Центра гематологии Минздрава Григорий Ефимов.

Массовое тестирование москвичей позволит властям спрогнозировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии в НМИЦ гематологии Минздрава России Григорий Ефимов. «Что касается массового тестирования, которое проводится по инициативе московских властей – тут смысл понять, какого размера уже на самом деле иммунная прослойка, поскольку многие люди могли болеть бессимптомно, то это позволит прогнозировать, в том числе, дальнейшее распространение этой эпидемии», — сказал он.

Г.Ефимов отметил, что, согласно нынешним данным медицины, наличие антител позволит не заразиться инфекцией повторно в течение следующих нескольких лет.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тысяч человек каждые несколько дней.

Что касается тестов на коронавирус, то в России их уже проведено более 7-ми миллионов. Об этом сообщает Роспотребнадзор.