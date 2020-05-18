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09:34, 18 мая 2020

Национальный парк США Йеллоустоун частично открывается для посетителей на фоне постепенного выхода из ограничений

Один из главных национальных парков США, Йеллоустоун сегодня частично открывается для посетителей на фоне постепенного выхода из ограничений, связанных с коронавирусом.

Установленный в 1872 году законом Конгресса, Йеллоустоун стал первым национальным парком в США и как принято считать — во всем мире. 24 марта 2020 года Йеллоустоун, расположенный на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, закрылся из-за эпидемии коронавируса. Сегодня ворота в национальный парк со стороны Вайоминга впервые откроются для посетителей — главным образом, под давлением жителей окружающих парк городков, которые живут благодаря туризму. Пока парк будет открыт только для дневного посещения — без возможности кэмпинга. Ежегодно Йеллоустоун посещают 4 миллиона человек из США и всего мира, из них 3 миллиона приходятся на три въезда в парк на территории Монтаны — и когда откроются они, пока неизвестно. Власти национального парка говорят, что разработали план того, как поддерживать социальную дистанцию между людьми в помещениях. Но настоящей проблемой станет регулирование социальной дистанции на природе — туристы и особенно фотографы-любители толпами выстраиваются, чтобы сфотографировать бизонов, американский лосей и медведей. Люди часто нарушают правило не подходить ближе чем на двадцать метров к диким животным, не говоря уже про поддержание дистанции в два метра между собой, опасаются власти Йеллоустоуна.

Главной проблемой открытия Йеллоустоуна, однако, является отсутствие достаточной медицинской инфраструктуры в окружающих его населенных пунктах — на случай, если слишком ранее и слишком быстрое снятие карантина приведет ко второй волне коронавируса.



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