Более 200 военных переброшены в Краснярский край для борьбы с коронавирусом на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате. Как сообщают в Министерстве обороны, они должны будут организовать паромную переправу через Енисей и в условиях бездорожья совершить марш. После того, как будет развернут госпиталь, прояснится, сколько человек заболели.

Коронавирус на предприятии, которое принадлежит компании «Полюс», был обнаружен в начале мая. Точных данных о ситуации нет, — отмечает ТАСС. Олимпиадинский ГОК – это крупнейшее золотодобывающее предприятие России.