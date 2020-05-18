Еще 1400 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, — утверждает заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, с начала пандемии число выздоровевших увеличилось до 29-ти тысяч. тем временем оперативный штаб сообщает о том, что в столице скончались еще 77 человек с подтвержденным COVID-19, и это самый большой показатель за сутки.