Новая книга Евгения Водолазкина о коронавирусе «Сердца четырех» выходит в электронном и аудиоформате

В приложении «Читай!» и «Слушай» на сайте LitRes.ru по понедельникам раз в неделю будут появляться следующие части книги, сегодня же доступна первая из четырех ее частей. И как определяет произведение сам Евгений Водолазкин, цитата это «трагическая пьеса о закрытом в палате единственном докторе, оставшемся в больнице, о писателе, депутате, разносщике пиццы карасях в сметане и коронавирусе» конец цитаты. Пьеса –вгляд в духе театра абсурда.

Герои пьесы, запертые в палате инфекционной больницы имени Альбера Камю, оказались во время пандемии опасного вируса у самого края бытия, вне правил жизни. Всем им предстоит услышать о себе «не самую приятную и красивую правду» в кавычка и увидеть, кто они на самом деле. Далее следует ряд трагикомических событий, в результате чего ничто не остается прежним.

Из-за пандемии пришлось отложить выход бумажного издания, подготовленного в издательстве АСТ «Редакцией Елены Шубиной».