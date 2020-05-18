В Головинском суде Москвы сегодня должно состояться заседание по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». По мнению адвоката Светланы Сидоркиной, слушания могут быть отложены.
Мифтахова задержали в феврале прошлого года.
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Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». По мнению адвоката Светланы Сидоркиной, слушания могут быть отложены.
Мифтахова задержали в феврале прошлого года.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…