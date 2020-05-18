Москва в этом году практически отказывается от работ по благоустройству

На это повлияла ситуация с распространением коронавируса.

По госпрограмме «Развитие городской среды» мэрия Москвы планировала потратить 119 млрд рублей на благоустройство свыше 40 улиц и почти двух сотен парков, пишет газета «Ведомости». Теперь эти средства, как утверждается, уходят на другие нужды. В частности, по словам заммэра по ЖКХ Петра Бирюкова, 26,5 млрд рублей пойдут на перепрофилирование медучреждений и закупку дезинфицирующих средств. В то же время строительные работы, связанные с благоустройством, приостановлены, как и различные конкурсные процедуры.

Всего же Москва поставила на паузу проекты на 350 млрд рублей, рассказал заместитель мэра по экономике Владимир Ефимов. Это культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные события, а также ремонт дорог. Власти пообещали и уменьшить расходы на закупку подвижного состава городского транспорта. При этом они пояснили, что полностью от этих проектов не отказываются.

Все работы по благоустройству в Москве были приостановлены еще в середине апреля на фоне распространения коронавируса и объявленного режима изоляции.