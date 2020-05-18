Эпидемиолог Китая: Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы вспышки

Об этом сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Китайский эпидемиолог посетил зараженный город вместе с группой экспертов еще 18 января. При этом он получил множество звонков от местных медиков, которые предупреждали, что нельзя верить официальной информации о ситуации в городе. По словам врача, подозрения у него возникли после того, как число зараженных коронавирусом в Ухане на протяжении 10 дней оставалось на одном уровне, в то время как инфекция уже начала распространяться за рубеж.

В интервью CNN Чжун Наньшань также отметил, что именно в январе он заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку. При этом власти Уханя долгое время утверждали, что нет явных доказательств передачи заболевания между людьми. А процесс распространения коронавируса они называли контролируемым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с распространением коронавируса власти Китая совершили «ужасную ошибку» и не хотели ее признать.