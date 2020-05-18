Около половины регионов хотят ужесточить продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах

Около половины российских регионов хотят ужесточить продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», в ряде субъектов РФ, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении. Что касается других регионов, то они могут ввести ограничения до конца мая. Власти утверждают, что поступают многочисленных жалобы жителей многоквартирных домов, обеспокоенных нарушением порядка во дворах.