Около половины регионов хотят ужесточить продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах

Около половины российских регионов хотят ужесточить продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», в ряде субъектов РФ, включая Севастополь, Брянскую область и Подмосковье, соответствующие законопроекты уже приняты в первом чтении. Что касается других регионов, то они могут ввести ограничения до конца мая. Власти утверждают, что поступают многочисленных жалобы жителей многоквартирных домов, обеспокоенных нарушением порядка во дворах.
2020-05-18T08:34:58+03:00
2020-05-18T08:34:58+03:00
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08:34, 18 мая 2020
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