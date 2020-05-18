Более 110-ти стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии

Об этом заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По ее словам, мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, чтобы избежать подобных катастроф в будущем. Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию и Канаду. Позднее к призыву присоединились несколько африканских стран.