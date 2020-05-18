В Подмосковье сегодня начнут постепенно отменять ограничения, введённые из-за коронавируса

В Московской области возобновят работу стройки и промышленные предприятия. Они обязаны соблюдать санитарные требования. По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьёва, до конца месяца предприятиям необходимо протестировать на коронавирус не менее десяти процентов работников. Возобновляется работа и на объектах ЖКХ. Открытие магазинов стройматериалов и товаров для сада отложили на неделю. Ранее глава региона сообщил, что частично отменить ограничения позволяют снижение коэффициента распространения заболевания, достаточный уровень тестирования и наличие половины свободных коек в медучреждениях. В день в Подмосковье выявляют больше девятисот новых случаев заболевания коронавирусом, примерно треть пациентов лечится дома, большинство попадает в больницы, сообщил Воробьев. О следующем этапе снятия ограничений говорить пока рано, настаивает губернатор. Это означает, что изоляция и режим пропусков в Подмосковье продолжат действовать, как и в столице, до конца месяца.



Московская область на втором месте по числу заражённых в России после столицы. Всего на данный момент в регионе зафиксировано больше 27-ми тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 268 человек.