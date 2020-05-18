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08:31, 18 мая 2020

За сутки в Москве скончались еще 77 человек, у которых был подтвержден коронавирус

Таким образом с начала пандемии в столице жертв более полутора тысяч.



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