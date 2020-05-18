В Москве за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

По данным оперативного штаба, скончались 77 человек. Общее количество умерших составляет 1580. Всего в России, согласно официальным данным, скончались более 2,5 тысяч.

Российские врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом. Им это невыгодно, уверена вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила также, что уровни летальности и смертности являются принципиально разными показателями. По словам Голиковой, показатель смертности считается на население. Данные за апрель, которые все время обсуждаются публично, официально по причинам смерти будут известны только в конце мая.