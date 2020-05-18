В Италии сегодня приступят к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса

Начнут работу магазины розничной торговли, салоны красоты и предприятия общепита.

После долгого карантина свои двери откроют рестораны, бары, пиццерии, кондитерские кафе-мороженое. Премьер Италии Джузеппе Конте ранее заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации, которая позволяет снять ограничения несколько раньше прежде намеченного срока.

«Сидеть на карантине до разработки вакцины мы себе позволить не можем», сказал глава кабинета. Предполагалось, что свою деятельность малый бизнес – от парикмахерских до магазинов одежды — начнет не раньше 1 июня. Впрочем, правительство оставило за собой право опять ввести ограничения, если кривая числа заражений пойдет вверх. Полномочия по принятию решений в текущей ситуации переданы на уровень региональных властей. Готовится к возобновлению и футбольный чемпионат страны – сегодня клубы серии А смогут приступить к командным тренировкам.

С 25 мая в Италии возобновят работу тренажерные залы, бассейны и другие спортивные центры, однако перемещение граждан по стране и выезд за границу будут ограничены вплоть до 3 июня. С 15 июня предусматривается открытие театров и кинотеатров.