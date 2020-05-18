Досрочное голосование в России хотят проводить вне помещений для выборов

Об этом говорится в поправках, которые на прошлой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Поправки, поддержанные парламентариями, значительно расширяют число мест, где можно проводить голосование вне избирательного участка, пишет газета «Коммерсантъ». Раньше эта возможность была доступна только для тех, кто находится в удаленных и труднодоступных локациях – например, в море или на полярной станции.

Новый законопроект позволяет не ранее, чем за 7 дней до выборов, голосовать досрочно, в том числе, в парках и на бульварах. Как говорится в документе, Центризбирком может объяснить это «защитой здоровья избирателей» и обеспечением «максимального удобства» для них. По тем же основаниям, к слову, проголосовать досрочно депутаты предложили и на самих участках.

При этом ранее власти, наоборот, сокращали возможности досрочного голосования. Вместо него, например, применялись открепительные удостоверения для голосования на другом участке.

Поправки о досрочном голосовании и голосовании вне участков — лишь часть изменений. Депутаты также поддержали инициативу об электронном голосовании и голосовании по почте. При этом один из соавторов документа, первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, «единоросс» Дмитрий Вяткин заверял, что такая норма не касается голосования по поправкам в Конституцию.