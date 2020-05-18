Сервис сообщений WhatsApp отвергает обвинения немецких властей в передаче данных пользователей в Facebook

Представители кабинета министров ФРГ предостерегли чиновников от использования этого приложения з-за угроз безопасности. Владельцы сервиса настаивают, что переписка защищены сквозным шифрованием, их могут прочесть только непосредственные собеседники, пишет газета Handelsblatt. WhatsApp шесть лет назад был куплен социальной сетью Facebook. Его аудитория насчитывает свыше 2 млрд человек.
2020-05-18T07:37:06+03:00
2020-05-18T07:37:23+03:00
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07:37, 18 мая 2020
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