В Женеве сегодня начнет свою работу 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении

На встрече представителей высшего руководящего органа ВОЗ будет рассмотрена ситуация с противодействием пандемии коронавируса и будет поднят вопрос о независимом расследовании ее источников.

Первоначальная повестка очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сформированная еще полгода назад претерпела коренные изменения. В декабре, когда о коронавирусе еще никто не знал, планировали собраться для решения вопросов связанных с порядком вакцинирования в различных регионах мира и переизбрания руководящих органов ассамблеи. Теперь ключевой пункт обсуждения очевиден – мировая пандемия. В центре внимания ассамблеи окажется вопрос о «беспристрастной и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения». В женевском Дворце Наций и Международном центре конференций Швейцарии будут обсуждать и идею о проведении независимого международного расследования источников мировой эпидемии и мер по сдерживанию инфекции. Ранее власти Евросоюза и Австралия выступили с инициативой широкого и прозрачного разбирательства причин глобальной эпидемии COVID-19. В ее поддержку выступили более полусотни государств.

Ранее о своем расследовании заявляли и в Вашингтоне. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Америка располагает достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал шествие по миру из лаборатории в китайском Ухане.