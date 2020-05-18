Правительство может не выполнить поручение Путина о снижении загрязнения воздуха в 12 самых неблагополучных городах

Правительство может не выполнить поручение президента Владимира Путина о снижении загрязнения воздуха в 12 самых неблагополучных городах. У Росприроднадзора так и не появилось средств наблюдения за выбросами конкретных компаний, а в Минприроды до сих пор не разработали ни целевые показатели, ни необходимые подзаконные акты и процедуры, пишет газета «Коммерсантъ». Проблема усложняется отсутствием доступа к объективной экологической информации не только у регулятора, но и у граждан. Тем временем только по официальным оценкам, загрязнение воздуха в городах ежегодно приводит дополнительно к 40–50 тыс. смертей.