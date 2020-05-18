Международный День Музеев отмечают сегодня во всем мире

Музей Москвы совместно с Комитетом по туризму города подготовил серию видеоэкскурсий по недоступным сейчас достопримечательностям столицы.

Из-за коронавирусной инфекции многие площадки в разных городах мира перевели свои коллекции в онлайн режим.

Начиная с сегодняшнего, праздничного для музейщиков дня, будут доступны новые видеоэкскурсии. Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник расскажет об образцах трех архитектурных стилей начала прошлого века: неоклассицзма, неоренессанса и модерна. Зрители увидят залы особняка Шехтеля, и комнату, где Владимир Маяковский создавал свою первую поэтическую книгу «Я!». Узнают историю росписей потолков в особняке Тарасова, а особняк Носова будет показан как один из первых московских домов, сочетающих в себе центральное отопление, электрическое освещение и новую для того времени систему водопровода.

Ранее Музей Москвы в видеоформате уже знакомил любителей истории с Петровским путевым дворцом и залам мэрии Москвы.