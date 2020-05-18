Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Об этом американскому телеканалу CNN сказал ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.