В Швейцарии впервые в истории страны грозит импичмент ее главному прокурору Михаэлю Лауберу

Причиной этого, как следует из расследования «Новой газеты», стали неофициальные контакты одного из подчиненных прокурора с коллегами из России, рассказал «Эху» редактор data-отдела издания Андрей Заякин.

По словам Андрея Заякина, «эксперт по России» может быть связан с развалом еще нескольких дел. Слушания по вопросу об отставке прокурора Конфедерации запланированы на среду.