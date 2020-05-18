Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». Адвокат аспиранта, Светлана Сидоркина, считает, что слушания могут перенести.
Сидоркина напомнила, что Азат Мифтахов находится под стражей с начала прошлого года. В его защиту ранее выступили представители общественности и научного сообщества.
В Головинском суде Москвы должно пройти заседание по делу аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова
Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». Адвокат аспиранта, Светлана Сидоркина, считает, что слушания могут перенести.