В Головинском суде Москвы должно пройти заседание по делу аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». Адвокат аспиранта, Светлана Сидоркина, считает, что слушания могут перенести.

Сидоркина напомнила, что Азат Мифтахов находится под стражей с начала прошлого года. В его защиту ранее выступили представители общественности и научного сообщества.