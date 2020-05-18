В нескольких европейских странах сегодня – новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

С каждой неделей смягчение карантинных мер в Европе все сильнее. В Словении на днях и вовсе уверенно заявили о победе над эпидемией. Впрочем, о полном возвращении континента к нормальной жизни пока говорить рано. В Ирландии, к примеру, сегодня разрешат выходить из дома, если жителям нужно пойти на работу или за необходимыми товарами. В то же время им также можно будет заниматься спортом не дальше 5 км от дома и встречаться группами менее 4 человек.

В Португалии, где суточный прирост заболевших за последние дни не превышал 300 человек, откроют рестораны (правда, их загрузка не должна быть более половины от общего числа мест). Также возобновят работу небольшие магазины, музеи и художественные галереи.

Ко второй фазе отмены ограничений приступает Бельгия, где снова заработают музеи и школы. А в Греции сегодня должны разрешить поездки по материковой части и на остров Крит.

В Италии – одной из стран, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса – также откроют магазины розничной торговли, салоны красоты и рестораны. Практически все эти меры в европейских странах, впрочем, будут действовать с рядом ограничений и при условии соблюдения санитарных норм.

По официальным данным, в подавляющем большинстве стран Европы суточный прирост заболевших коронавирусом в настоящий момент не превышает несколько сотен человек.