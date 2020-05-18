Тюремное заключение или крупный штраф грозит тем, кто появится без маски на улицах Кувейта и Катара

Новые требования власти ввели для борьбы с коронавирусом. Первые случаи заболевания в арабских странах были связаны с туризмом, однако в последнее время, как передает агентство Reuters, инфицированными все чаще становятся рабочие мигранты, которые занимаются в регионе низкоквалифицированным трудом.