Власти Франции готовят план возобновления работы туристического сектора и поддержки индустрии

Государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан призвал открыть как можно больше достопримечательностей до конца июня, пишет газета Le Journal Dimanche. График восстановления работы этой отрасли экономики планируют подготовить к следующему понедельнику. Тем временем с субботы в стране открылись некоторые пляжи и туристические маршруты. Власти призывают граждан провести отпуск этим летом во Франции.