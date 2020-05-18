Полное восстановление американской экономики может растянуться до конца следующего года

Это произойдет лишь при наличии вакцины от коронавируса, считает глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. В интервью телеканалу CBC он не исключил, что постепенное восстановление может начаться во второй половине этого года. В марте регулятор понизил базовую ставку сразу на один процентный пункт, установив новый порог на уровне 0 — 0,25 процента. Это решение было принято для борьбы с негативными последствиями пандемии.