Советник президента США по торговой политике обвинил Китай в распространении коронавируса через туристов

Пекин мог предотвратить пандемию, но вместо этого скрыл информацию о заболевании и позволил своим гражданам распространить инфекцию по всему миру, сказал Питер Наварро в интервью телеканалу АВС. Ранее он обвинил Китай в том, что тот поставляет некачественные тесты на антитела к коронавирусу, и тем самым извлекает выгоду. Вашингтон на прошлой неделе пригрозил КНР санкциями за то, что китайская сторона, как уверены американские власти, скрыла данные по заболеванию. Кроме того, в администрации США ранее говорили, что расследуют версию об искусственном происхождении коронавируса.
2020-05-18T05:05:35+03:00
2020-05-18T05:05:35+03:00
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05:05, 18 мая 2020
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