Нефть марки WTI впервые за два месяца подорожала до 30 долларов за баррель и выше

Цена сорта Brent превысила $33 впервые с середины апреля. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство улучшило свой прогноз, а Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи, напоминает издание РБК. Кроме того, спрос восстанавливается по мере ослабления ограничений в разных странах, которые вводили из-за коронавируса.