Паспортные данные оштрафованных за нарушение режима ограничений в Москве оказались в открытом доступе

Их можно найти на сайтах для оплаты штрафов по т.н. номеру начисления, пишет газета «КоммерсантЪ». Сам номер можно подобрать перебором с помощью простой программы. К 10 мая таких штрафов было выписано 35 тыс. В мэрии рекомендуют гражданам не выкладывать в интернет фотографии штрафных квитанций и не передавать номера третьим лицам.