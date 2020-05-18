В Подмосковье с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные предприятия

Также откроются станции техобслуживания и ремонта автомобилей, рассказали ранее в региональной администрации. На всех объектах должны будут соблюдать санитарные правила. Другие ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса, сохранятся, в том числе и пропускной режим. В Московской области с прошлой недели введено обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах.