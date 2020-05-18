Работники Армавирской больницы требуют вернуть главврача

Его уволили после жалоб на отсутствие доплат за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус. В петиции сотрудников лечебного заведения говорится, что они не требовали увольнять своего руководителя Сергея Смирнова, а лишь говорили, что не получили выплаты. Они также просят разъяснить, почему в этой ситуации виноватым сделали главного врача. В руководстве Краснодарского края сказали интернет-изданию «Блокнот», что Смирнов не подал списки сотрудников больницы, которым положены доплаты.