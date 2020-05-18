Более 100 сотрудников скорой помощи в Пермском крае потребовали пересчитать им доплаты и выдать средства защиты

Они говорят, что получили по 2-3 тысячи рублей за март и апрель, вместо обещанных президентом ежемесячных 50 тысяч рублей врачам и 25 тысяч медперсоналу, пишет «Новая газета». Прокуратура региона уже подтвердила неверный расчет выплат в четырех медучреждениях региона. При этом проверка еще не завершена.