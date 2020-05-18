Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Об этом американскому телеканалу CNN сказал ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. Подозрения, по его словам, возникли, когда число выявленных в Ухане случаев заражения оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами страны. Кроме того, сказал Наньшань, в начале января он лично прибыл в город, и многие местные врачи предупредили, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах. Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
2020-05-18T04:04:25+03:00
2020-05-18T04:04:25+03:00
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04:04, 18 мая 2020
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