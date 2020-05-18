В результате падения военного самолета в Канаде погиб один пилот

Второй получил травмы, говорят в командовании канадских ВВС. Самолет пилотажной группы The Snowbirds разбился в провинции Британская Колумбия. Это произошло сразу после взлета. Обломки машины упали на жилой дом. О пострадавших на земле не сообщается. Пилотажная группа проводит сейчас авиашоу в разных городах Канады, чтобы поддержать жителей в условиях пандемии. Самолеты с помощью дымовых шашек создают рисунки в небе.