В Латвии спустя почти две недели нашли потерявшийся беспилотник

Из-за инцидента с аппаратом пришлось на время закрывать воздушное пространство международного аэропорта Риги. В итоге его обнаружили в лесном массиве недалеко от столицы страны, рассказали в Агентстве гражданской авиации. Связь с устройством была потеряна во время тестового полета. Сейчас специалисты изучают данные систем беспилотника.