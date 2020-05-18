В Латвии спустя почти две недели нашли потерявшийся беспилотник

Из-за инцидента с аппаратом пришлось на время закрывать воздушное пространство международного аэропорта Риги. В итоге его обнаружили в лесном массиве недалеко от столицы страны, рассказали в Агентстве гражданской авиации. Связь с устройством была потеряна во время тестового полета. Сейчас специалисты изучают данные систем беспилотника.
2020-05-18T03:07:14+03:00
2020-05-18T03:07:14+03:00
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03:07, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…