Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил парламенту новый состав правительства

Кабинет министров удалось сформировать после почти годичного перерыва и трех выборов. В итоге Нетаньяху удалось договориться о коалиции с лидером партии «Кахоль-Лаван» и бывшим главой Генштаба Бени Ганцем. Через полтора года нынешний премьер должен будет уступить кресло партнеру по коалиции, который пока будет возглавлять министерство обороны.
2020-05-18T03:06:45+03:00
2020-05-18T03:06:45+03:00
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03:06, 18 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…