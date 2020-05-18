Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил парламенту новый состав правительства

Кабинет министров удалось сформировать после почти годичного перерыва и трех выборов. В итоге Нетаньяху удалось договориться о коалиции с лидером партии «Кахоль-Лаван» и бывшим главой Генштаба Бени Ганцем. Через полтора года нынешний премьер должен будет уступить кресло партнеру по коалиции, который пока будет возглавлять министерство обороны.